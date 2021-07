FOTO FN – Andirivieni di Italiano al centro sportivo. Giocatori in campo per il primo allenamento

Andirivieni per Vincenzo Italiano al centro sportivo Davide Astori. Il nuovo allenatore della Fiorentina, poco dopo averlo lasciato in macchina, si è ripresentato al campo salutando i giornalisti presenti. Continuano nel frattempo gli arrivi dei calciatori, da ultimi quelli di Riccardo Sottil e Pol Lirola, pronti per scendere in campo per l’allenamento alle ore 18. Si tratterà per lo più di una sgambata, con i giocatori che non saranno tutti insieme.

Tra conferme importanti e vere e proprie incognite, dunque, è cominciata la stagione della Fiorentina. Queste le foto realizzata da Fiorentinanews.com: