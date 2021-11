FOTO FN: Attimi di tensione in tribuna. Bonera si mette litigare in modo acceso con i tifosi viola

Ci sono stati dei momenti concitati in tribuna stampa nel corso della gara tra Fiorentina e Milan. Tutto è accaduto dopo l’episodio di un possibile rigore per la Fiorentina per il contatto al ’77 Messias e Saponara in area milanista. Il collaboratore dell’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, Daniele Bonera, ha esternato un commento rivolto alle proteste dei tifosi viola per il rigore non concesso. Questi ultimi lo hanno subito incalzato. Bonera a sua volta ha ribadito scatenando un po’ di tumulto e parole grosse in tribuna tra una parte dello staff di Pioli e i supportes gigliati.

L’episodio è durato alcuni minuti prima che gli steward riportassero tutto alla calma, anche se all’ex difensore del Milan sono arrivati altri sfottò dopo il quarto gol siglato da Vlahovic. Quello che ha lasciato sorpresi tutti i presenti è che un tesserato di un club di Serie A abbia risposto in modo così acceso e plateale alle proteste legittime dei tifosi.

Di seguito ecco uno scatto dell’episodio: