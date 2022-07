FOTO FN – Barone segue l’amichevole in tribuna insieme ai tifosi

MOENA – E’ in corso in questi minuti la prima amichevole del ritiro estivo per la Fiorentina. Al campo sportivo “Benatti” di Moena è arrivata la Real Vicenza, formazione attiva solo a livello giovanile. A seguire il match in prima linea c’è anche il direttore generale del club viola Joe Barone, che si trova in una postazione a lui insolita. Il dg infatti sta assistendo alla partita sugli spalti insieme ai tifosi, mettendosi a disposizione anche per qualche foto coi bambini nel pre-gara.

Ecco alcuni scatti catturati da Fiorentinanews.com: