FOTO FN – Castrovilli segna e Commisso festeggia con un gesto che lascia un sorriso nell’amara notte di San Siro

Ieri sera a strappare un sorriso, e magari anche una lacrimuccia per i più emotivi, ci ha pensato Rocco Commisso. Nell’amarezza per il risultato finale, trova spazio la bellezza del gesto che il presidente ha fatto immediatamente dopo il gol del momentaneo 2-2 di Castrovilli. Un baciamano alla sua signora, seduta accanto a lui in tribuna, come si vede nella foto di Fiorentinanews. Un gesto semplice, fatto col cuore, simbolo di grande amore. Quello che Commisso prova nei confronti della moglie e anche, indubbiamente, della Fiorentina.

