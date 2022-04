Sta per cominciare una visita delle autorità sportive, presenti oggi a Firenze per la commemorazione di Artemio Franchi, al Viola Park. Tra di loro, oltre al presidente della FIFA Gianni Infantino, è presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Quest’ultimo in passato è stato consigliere federale e dal 2010 al 2021 è stato componente del Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Ecco la foto realizzata da Fiorentinanews.com: