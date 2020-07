FOTO FN: Cutrone ci ha preso gusto e riecco la gag del cappellino con Iachini

Patrick Cutrone ci ha preso gusto ormai. L’attaccante della Fiorentina era andato a segno col Verona e aveva tolto il cappellino al proprio allenatore, Giuseppe Iachini, durante la sua esultanza. La gag è andata nuovamente in scena a Lecce, dove l’ex milanista ha realizzato la rete del 3-0 momentaneo.

Cutrone si è impossessato del ‘prezioso cimelio’, ma Iachini non si è fatto pregare per riprenderselo immediatamente e se lo è rimesso in testa. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Franck Ribery.