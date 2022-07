FOTO FN: Cyclette e palestra per la squadra prima di iniziare l’allenamento

MOENA – Alcuni giocatori della Fiorentina sta svolgendo del lavoro in palestra prima di scendere in campo per l’allenamento mattutino in vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Real Vicenza. Mentre tutti e quattro i portieri sono ad esercitarsi sul campo, sulla cyclette si sono visti prima Kouame e Rasmussen, per poi aggiungersi anche Gori, Igor, Maleh e Castrovilli che sta proseguendo il suo percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio accusato ad aprile.

Di seguito la foto scattata da Fiorentinanews.