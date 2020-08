Nel pomeriggio di oggi si è rivisto al Centro Sportivo Dalbert. No, niente sorprese per l’esterno brasiliano, che non sarà più un giocatore della Fiorentina. Per lui si è trattato infatti di una toccata e fuga, il tempo di recuperare le sue cose, salutare tutti e andarsene. Questa la foto del suo arrivo targata Fiorentinanews.com:

0 0 vote Article Rating