FOTO FN – Dopo la mattinata al Viola Park, Rocco Commisso festeggia con una torta “speciale”

Dopo la lunga mattinata a Bagno a Ripoli per l’inaugurazione del cantiere del nuovo Viola Park, Rocco Commisso si è recato alla Locanda Le Tre Rane per festeggiare l’evento insieme a Joe Barone, Francesco Casini e non solo. Alla fine del pranzo una bella torta con la bandiera italiana e quella statunitense, simboli delle origini del presidente della Fiorentina. Questa la foto raccolta da Fiorentinanews.com:

