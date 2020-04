FOTO FN – Ecco la nuova collezione da allenamento della Fiorentina

Mentre emergono ipotesi e creazioni grafiche riguardo a quella che potrebbe essere la nuova maglia della Fiorentina, ci sono già delle discrete certezze in merito alla linea da allenamento. La redazione di Fiorentinanews.com è infatti in grado di mostrarvi la felpa e la maglietta che i giocatori viola dovrebbero indossare durante la settimana. Robe di Kappa offre dei capi dal design semplice e dalla ampia comodità. La maglietta presenta una tonalità abbastanza chiara di viola, con lo stemma sul petto. La felpa, invece, sarà color viola con una tonalità più scura dal petto in su, e colletto con zip centrale. In entrambi i prodotti possiamo vedere il logo del marchio sulle spalle. In attesa di scoprire le maglie da gara ufficiali, possiamo dunque farci un’idea del concept di Robe di Kappa. Una tonalità di viola non troppo scuro, simile a quello di qualche anno fa. E una divisa dal design semplice ed elegante, ricordando che la terza maglia sarà invece dedicata alla repubblica fiorentina.