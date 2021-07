MOENA – Fastidio muscolare per Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro della Fiorentina ha lasciato anzitempo il terreno di gioco per un problema all’adduttore per tornare negli spogliatoi assieme ad un membro dello staff medico viola. Nel frattempo, terminate le esercitazioni tattiche, la squadra ha iniziato la partitella di fine allenamento.

Ecco lo scatto realizzato da Fiorentinanews.com: