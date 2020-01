Proprio in questi minuti i giocatori della Fiorentina, guidati da mister Beppe Iachini, si sono recati in campo per svolgere l’allenamento. Subito al lavoro anche il nuovo difensore viola Igor, come si può vedere dalle immagini realizzate da Fiorentinanews.com (accanto a Dalbert). Ecco alcuni scatti di giocatori e allenatore diretti verso il campo: