FOTO FN – I tifosi non ci stanno: “Rispetto per la maglia”

Dopo la sconfitta rimediata dalla Fiorentina ieri al Franchi contro la Roma, nella giornata di oggi sono riapparsi i fantasmi della zona retrocessione, con il Cagliari che ormai si avvicina pericolosamente in classifica dopo le due vittorie conquistate in tre giorni. I tifosi non ci stanno, e soprattutto non accettano l’atteggiamento della squadra di mister Prandelli, spesso poco concentrata in alcune fasi del match. Così una parte della tifoseria viola ha appeso un striscione nei pressi dello stadio Franchi, invitando la squadra ad un maggiore “impegno” e “rispetto per la maglia“.