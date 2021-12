FOTO FN: Il procuratore di Saponara incontra i dirigenti della Fiorentina. In ballo c’è il rinnovo?

In mattinata la dirigenza della Fiorentina ha ricevuto la visita del procuratore di Riccardo Saponara e Christian Dalle Mura, Luca Puccinelli, presso il centro sportivo Davide Astori. E’ stata l’occasione per fare il punto sui due giocatori: il giovane difensore è in prestito alla Cremonese, ma non sta trovando molto spazio e a gennaio potrebbe cambiare aria.

Per quanto riguarda Saponara, non è da escludere che le parti – visto il feeling tra il giocatore e Italiano – non stiano valutando il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a fine stagione.

Ecco la foto del procuratore di Saponara: