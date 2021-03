FOTO FN – In attesa del ritorno della Fiorentina il “Benatti” di Moena versa in pessime condizioni

È passato circa un anno e mezzo dall’ultima volta che la Fiorentina è scesa in campo al “Benatti” di Moena. Nel mezzo un’estate trascorsa a giocare le partite di Serie A rimandate per il covid, sebbene per la verità anche nel 2019 la prima squadra era rimasta poco in Trentino prima di volare in America.

E proprio quel terreno di gioco che negli anni ha visto nascere le formazioni viola, più o meno forti, ora non se la passa benissimo. Come si vede dalla foto qui sotto, infatti, il manto erboso è completamente secco e il terreno è sconnesso.

Ovviamente il campo sarà rimesso a nuovo per questa estate quando, covid permettendo, la Fiorentina tornerà in ritiro a Moena.