FOTO FN Joseph Commisso premia i giovani della Primavera prima dell’amichevole con la prima squadra

Questo pomeriggio al Franchi è successo qualcosa che poche volte vediamo su un campo di calcio. Infatti, poco prima del fischio d’inizio dell’amichevole, la dirigenza viola ha organizzato una tributo molto particolare per i giovani della Primavera. I giovani calciatori sono stati accolti in campo dalla rosa della prima squadra e hanno ricevuto il premio direttamente dalle mani di Joseph Commisso. Una scena che, come rimarcato anche dai presenti, non fa che accrescere la sinergia tra la prima squadra e il settore giovanile, in attesa ovviamente del nuovo Centro Sportivo.

Ecco la foto che ritrae il momento il cui un entusiasta Joseph Commisso consegna la Coppa Italia al capitano della Primavera viola: