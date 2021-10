FOTO FN: La bella iniziativa di due tifosi al Franchi. L’essenza di Fiorentina-Cagliari in un unico gesto

Davvero bella è stata la pensata che hanno avuto due tifosi che si sono presentati al Franchi in occasione di Fiorentina-Cagliari. Con un solo, semplice, gesto sono riusciti a tirare fuori la vera essenza di questo incontro. Un incrocio che aveva, ha e avrà un solo comune denominatore: Davide Astori. La squadra in cui Davide è esploso e quella in cui è diventato capitano e figura simbolo, un abbraccio ideale che legherà per sempre queste due formazioni.

Per il resto non c’è che da dire “bravi” a questi due ragazzi. Dieci, cento, mille iniziative del genere per riportare un clima migliore e ricco di significati all’interno degli stadi.