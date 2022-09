FOTO FN: La premiazione di Italiano al ‘Nereo Rocco’. E il mister della Fiorentina scherza: “Tirare in allenamento? Le ginocchia mi hanno abbandonato”

Oggi si è celebrata la 42^ edizione del premio ‘Nereo Rocco‘. A essere premiati sono stati Stefano Pioli, allenatore del Milan ed ex Fiorentina che ha ricevuto il “Premio nazionale per lo Sport”, e il tecnico viola Vincenzo Italiano, eletto come “Personaggio emergente del calcio italiano”. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella.

L’allenatore della Fiorentina ha anche scherzato; alla visione di un suo gol da calciatore, lui risponde così: “Lo faccio ancora in allenamento? Ci provo ogni tanto, ma le ginocchia mi hanno abbandonato. Sono molto felice di ricevere il premio, ringrazio la Settignanese e chi ha creduto in me votandomi”.

Di seguito, le foto della premiazione di Italiano, raccolte in esclusiva da Fiorentinanews.com: