FOTO FN: Le condizioni del Franchi e i lavori in corso in Maratona

Il sopralluogo effettuato allo stadio Artemio Franchi ha consentito di vedere in che condizioni versa la casa della Fiorentina attualmente. Inoltre è stato possibile documentare anche il via ai lavori che sono partiti in Maratona, nella parte vicina alla Curva Fiesole. Primi interventi alla struttura che costeranno al Comune di Firenze due milioni di euro.

