FOTO FN: Lirola a colloquio con Burdisso

MOENA – Poco prima dell’inizio dell’allenamento mattutino della Fiorentina, è andato in scena un colloquio tra Nicolas Burdisso e Pol Lirola. Il direttore sportivo viola, arrivato nella giornata di ieri nel ritiro in Val di Fassa, ha parlato per un paio di minuti assieme al terzino destro nel mirino dell’Olympique Marsiglia. Possibile che i due abbiano parlato del futuro dello spagnolo, in bilico tra una permanenza alla Fiorentina e il ritorno in Francia.

Ecco la foto realizzata da Fiorentinanews.com: