Lo stadio di Firenze, illuminato di bianco, rosso e verde. La casa della Fiorentina si tinge dei colori della bandiera italiana. Un messaggio di incoraggiamento trasmesso al capoluogo toscano e anche a tutta la nazione per incoraggiare la lotta al coronavirus, oltre che per festeggiare i 159 anni dell’unità d’Italia. Un momento delicato della nostra storia da superare anche attraverso gesti come questo.