FOTO FN – Lo striscione degli 1926: “L’amore per la maglia è infinito, la pazienza no. Svegliatevi tutti!”

Il periodo complicato della Fiorentina non ha lasciato indifferenti i tifosi viola. Così, pochi minuti fa è apparso uno striscione all’esterno dello stadio Artemio Franchi. “Il nostro amore per la maglia è infinito, la pazienza no. Svegliatevi tutti!“, questo quanto scritto dagli 1926, il gruppo numericamente più importante della Curva Fiesole.

Ecco la foto: