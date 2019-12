FOTO FN: Montella esce per l’ultima volta dal Centro Sportivo, per ora bocca cucita

Nessuna dichiarazione, come era prevedibile, per Vincenzo Montella che ha lasciato per l’ultima volta il Centro Sportivo, ormai da ex allenatore della Fiorentina. Il comunicato ufficiale sul suo esonero è di una mezz’oretta fa, dopo l’allenamento e l’ultimo confronto tra dirigenza e tecnico: l’aeroplanino conclude così in modo disastroso la sua seconda esperienza sulla panchina viola.