FOTO FN – Nardella premia l’ex allenatore della Fiorentina sul palco del ‘Nereo Rocco’

Giornata di premiazioni a Firenze. Oltre all’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ha ricevuto il premio come “Personaggio emergente del calcio italiano” è stato insignito anche un ex tecnico viola. Stiamo parlando di Stefano Pioli, campione d’Italia con il Milan che ha ricevuto dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, il “Premio nazionale per lo sport”.

In occasione delle celebrazioni per la 42° edizione del premio, Pioli è salito sul palco accompagnato da altri personaggi del mondo del calcio. Di seguito una foto scattata da FiorentinaNews.com presente all’evento: