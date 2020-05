FOTO FN: Passaggio in maschera anche per la nuova speranza della difesa della Fiorentina

Mattinata di visite mediche per la parte residuale del gruppo di Iachini ed è il turno di Christian Dalle Mura, centrale giovanissimo, classe 2002, ma già stabilmente nel giro della prima squadra. Titolare con la Nazionale Under 17, oltreché ovviamente nella Primavera di Bigica, con la quale si sarebbe dovuto giocare la finale di Coppa Italia lo scorso 10 aprile. Anche per lui classico passaggio con mascherina e guanti d’ordinanza, prima di mettersi a disposizione per le sedute individuali, in attesa della vera ripartenza.