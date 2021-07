FOTO FN – Pradè a colloquio con Callejon a bordo campo

Mentre in campo la Fiorentina sta giocando l’ultima amichevole del ritiro di Moena contro la Virtus Vecomp Verona, a nelle tribune adiacenti al rettangolo da gioco riservate alla dirigenza viola è andato in scena un colloquio tra il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e l’attaccante viola Josè Maria Callejon. Novità di mercato in arrivo per lo spagnolo?

Questa la foto scattata da Fiorentinanews.com