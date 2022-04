FOTO FN: Quel bacino a partita in corso tra Callejon e Ribery

La partita tra Salernitana e Fiorentina ci ha fornito un’immagine sicuramente non molto usuale. All’89’, quindi a partita ancora in corso, José Callejon e Franck Ribery, che sono stati compagni di squadra l’anno scorso, proprio a Firenze, sono stati per qualche secondo a colloquio, prima della battuta di un calcio di punizione. I due si sono poi congedati con un bacino dato dallo spagnolo sulla guancia al francese.

Un modo, se vogliamo, anche per stemperare il nervosismo e la tensione per un match che era importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Ovviamente, non è dato sapere che cosa si siano detti i due prima del saluto.