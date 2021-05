L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sono stati tra i protagonisti della Partita del Cuore.

I due si sono ritrovati contro e il giocatore viola non ha avuto problemi a superare in scioltezza, in dribbling, il numero uno bianconero. Per fermare il francese, Agnelli ha provato anche ad entrare in scivolata, ma senza successo.