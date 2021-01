FOTO FN – Rocco Commisso is back! Il presidente della Fiorentina a bordo campo prima della partita contro l’Inter

Da poco è arrivato all’Artemio Franchi anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il tycoon americano è sbarcato in Italia questa mattina, appena in tempo per assistere alla partita dei ragazzi di Prandelli contro l’Inter. Nel prepartita Commisso ha incontrato proprio l’allenatore viola per la prima volta da quando è sulla panchina della Fiorentina. Prima del match poi si è recato a bordo campo per un colloquio con i suoi collaboratori.

