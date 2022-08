FOTO FN – Sale la febbre da Europa: al Franchi cominciano già ad arrivare i primi tifosi

Sale la febbre da Europa. Anche se non si prevede un Franchi strapieno, la partita tra Fiorentina e Twente è sentitissima e Firenze non vede l’ora di tornare ad assaporare l’atmosfere europea anche se per ora si tratta solo di un preliminare.

Grande affluenza ci sarà sicuramente in Curva Fiesole, cuore pulsante del Franchi. Come testimonia la foto scattata da Fiorentinanews.com, un nutrito gruppo di tifosi viola sta già entrando dentro lo stadio a più di tre ore dall’inizio della partita. Febbre da Europa, voglia di rivedere la Fiorentina sui palcoscenici che merita.