MOENA – Per la seduta di allenamento di questo pomeriggio la Fiorentina è stata divisa in tre gruppi dal tecnico Vincenzo Italiano e i suoi collaboratori. Un gruppo ha svolto un torello basato sul contrasto fisico, mentre gli altri due hanno giocato la consueta partitella per aumentare i giri del motore in vista dell’amichevole in programma domani contro il Real Vicenza.

Ecco alcuni scatti realizzati da Fiorentinanews.