FOTO FN: Striscione di protesta dei tifosi della Fiorentina contro Lega Calcio e Rai

L’orario di Fiorentina-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è di quelli che mandano su tutte le furie i tifosi viola. Mettere una partita di mercoledì alle ore 15 significa in sostanza voler tenere vuoto uno stadio o quasi. La protesta per la collocazione temporale del match è stata espressa tramite l’esposizione di uno striscione che recita così: “Fiorentina-Atalanta ore 15 di mercoledì Rai & Lega Calcio vergogna!”. La firma è quella degli 1926 ovvero il gruppo più numeroso della Curva Fiesole.