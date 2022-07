FOTO FN – Striscione di supporto a Commisso al Benatti di Moena: “Let’s go Rocco”

MOENA – Ai cancelli del Cesare Benatti, dove tra poco scenderà in campo la Fiorentina per la sessione di allenamento pomeridiana, è apparso uno striscione di supporto al presidente viola Rocco Commisso firmato Gruppo Valdarno.

Sullo striscione si legge il messaggio per il numero uno gigliato: “Let’s go Rocco“, cioè “Avanti Rocco“, un’esortazione a continuare il lavoro e gli investimenti per la squadra viola.