FOTO FN: Terminato l’allenamento mattutino della Fiorentina. Tutti regolarmente presenti in vista della gara col Milan

E’ da poco terminato l’allenamento mattutino della Fiorentina, dopo che ieri la società viola aveva concesso una giornata di riposo all’intera squadra dopo la brutta sconfitta subita in casa contro l’Udinese. Biraghi e compagni sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi per preparare la delicata trasferta di San Siro.

Buone notizie per Vincenzo Italiano che può contare sull’intera rosa a sua disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Castrovilli.

Ecco le foto realizzate da Fiorentinanews.com: