MOENA – Allenamento iniziato da pochi minuti per la Fiorentina sul terreno di gioco del ‘Cesare Benatti’ di Moena. Sul campo sono andati prima i portieri Gollini, Terracciano, Rosati e Martinelli.

Tutti e quattro si sono esercitati sulle uscite alte insieme per poi andare ad unirsi alla squadra per la consueta partitella di riscaldamento.

Di seguito le foto scattate da Fiorentinanews.com.