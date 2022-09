FOTO FN: “Vergognatevi”, l’eloquente messaggio alla squadra per la partita di Conference League

Uno striscione molto eloquente è stato esposto in Curva Fiesole durante la partita tra Fiorentina e Verona. Il messaggio scritto sopra era semplice e chiarissimo: “Vergognatevi” con indicata anche la data del 15 settembre scorso, giorno in cui la squadra è scesa in campo in Conference League contro il Basaksehir rimediando una pesante sconfitta per 3-0.

La firma è quella del Marasma, uno dei club più importanti presenti nella curva dei sostenitori viola.