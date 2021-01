Dopo Kokorin, a Firenze c’è anche il nuovo esterno destro della Fiorentina, Kevin Malcuit. Il giocatore, proveniente dal Napoli, è in città per sottoporsi in primo luogo alle visite mediche di rito, che si svolgeranno in una nota clinica in pieno centro città.

Il francese, al momento del suo arrivo, si è dimostrato sorridente e di buon umore e ha salutato tutti i presenti che sono venuto ad accoglierlo.