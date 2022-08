FOTO FN – Zurkowski non va neanche in tribuna autorità: il polacco assiste alla partita… in mezzo ai tifosi

Szymon Zurkowski è al centro del mercato della Fiorentina in questi giorni, con il suo trasferimento all’Empoli che ormai sembra prossimo. Il percorso inverso salvo sorprese lo farà Bajrami, che dunque prenderà il posto del polacco ormai ai margini della rosa viola.

Lo dimostra la non convocazione di oggi, ma anche l’insolita postazione dalla quale Zurkowski sta seguendo la partita con il Napoli. Non la tribuna autorità vicino ai vertici del club, bensì i seggiolini immediatamente sotto alla tribuna stampa lato Curva Fiesole. Non certo un provvedimento da parte della società, ma sicuramente un chiaro indizio del fatto che presto Zurkowski non sarà più un giocatore della Fiorentina.