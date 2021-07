L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto su Instagram per ricordare i 10 anni in viola: “10 anni esatti fa lasciavo Firenze ed i suoi tifosi, trasferendomi al Genoa. Una parentesi meravigliosa della mia vita volgeva così al termine. 6 anni passati a scandire le giornate di soli battiti Viola. Ogni emozione, ogni ricordo di tutto quello che ho passato lo porto e lo porterò per sempre dentro al cuore. Forza Fiorentina”

