FOTO – Grande festa per Antognoni: “Grazie per la sorpresa”

Per qualcuno è il “Natale” viola, per altri il compleanno dell’Unico 10, Giancarlo Antognoni. L’attuale dirigente della Fiorentina ha festeggiato il raggiungimento del suo 67esimo anno di età con tutto lo staff gigliato e ne ha postato uno scatto sui social.

“Grazie per la bellissima sorpresa” ha scritto Antognoni, ritratto in foto con una torta in mano accanto al tecnico della squadra, Giuseppe Iachini.