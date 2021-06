FOTO: Helsinki modello per la ricostruzione del Franchi. Lo stadio Olimpico prima e dopo il suo rifacimento

Nella presentazione del bando di progettazione per la riqualificazione del Franchi e del quartiere di Campo di Marte, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto riferimento ad Helsinki come modello da seguire.

Che cosa è successo nella capitale finlandese? E’ stato rifatto e modernizzato lo stadio Olimpico. Costruito per le Olimpiadi che si sarebbero dovute svolgere nel 1940 (annullate a causa della Seconda Guerra Mondiale) e che furono poi riprogrammate per il 1952, aveva bisogno di cambiare radicalmente volto per adeguarsi ai tempi moderni. Ed è quello che è successo, salvaguardando però alcuni elementi che erano già preesistenti (cosa che dovrà essere fatta anche per il Franchi).

A puro titolo di curiosità vi facciamo vedere com’era e com’è diventato lo stadio dopo il rifacimento.