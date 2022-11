FOTO: Igor intanto si mette in gioco per beneficenza in Brasile e scende in campo in attesa della Fiorentina

Pausa tra la prima e la seconda parte della stagione e molti calciatori viola ne hanno approfittato per tornare a casa. Tra questi c’è anche il brasiliano Igor, rientrato in Brasile in attesa di tornare ad allenarsi con la Fiorentina: per il classe ’98 l’occasione anche per mettersi in gioco per la beneficenza. Il difensore viola ha partecipato a quello che apparentemente era un torneo di calcio a 5, per una pratica leggermente diversa dalla sua abituale: “Prima di tutto volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti e hanno aiutato in qualche modo, secondo tutti coloro che hanno partecipato a questa cosa con me e sono disposti a voler aiutare il prossimo, perché per me ciò che conta è questo, avere e poter aiutare. So da dove uscire #Believe, non dimenticherò mai da dove sono partito, che tutti i bambini possano credere nei loro sogni e sapere che tutto è possibile, Grazie a tutti!! Grazie a Dio che mi permette sempre di andare oltre!”.

