L’esterno della Fiorentina Jonathan Ikone sta trascorrendo negli Stati Uniti il periodo di vacanza e di sosta per i Mondiali e, da grande appassionato di basket, non ha perso occasione per andare a vedere di persona una partita di NBA.

Il giocatore viola ha postato infatti sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con il cestista dei Brooklyn Nets Royce O’Neale, il quale gli ha regalato la sua divisa ufficiale.

Di seguito gli scatti postati da Ikone: