FOTO: Il clan serbo della Fiorentina festeggia con mister Stojkovic il successo sulla Cremonese

La Fiorentina batte la Cremonese all’ultimo secondo ed il clan serbo festeggia la vittoria sudata ma importantissima andando a cena con mister Dragan Stojkovic ed il vice Zivkovic, ex Samp. I giocatori viola saranno salvo sorprese convocati dall’ex forte calciatore della Stella Rossa per il prossimo Mondiale in Qatar.

‘In un clima fantastico e molto piacevole abbiamo avuto di parlare di molti argomenti di calcio. Ovviamente quelli dominanti erano legati alle prossime attività della Serbia‘. Il commento della pagina Twitter della Nazionale serba.

Ecco il quartetto gigliato composto dai difensori Milenkovic, Nastasic e Terzic e dal centravanti Jovic, in gol al debutto in Serie A. Un’ulteriore occasione per cementare amicizie che vanno avanti da tempo in Nazionale oltre che con la maglia della Fiorentina, rendendo unito il gruppo viola. Ecco la foto della cena: