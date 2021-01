Il giovane portiere, presto della Fiorentina, Ivan Andonov è arrivato in Italia. Il classe 2003 arriverà dal Levski Sofia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un prospetto sicuramente importante per le giovanili viola che possono contare su ottimi nomi come lo sono stati Brancolini prima e ora Ricco.

