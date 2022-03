FOTO: Il nuovo logo proprio per il Capodanno Fiorentino e Firenze si tinge proprio di viola

Non è stata una presentazione casuale quella di ieri, relativa al nuovo logo che dalla prossima stagione caratterizzerà tutto il mondo Fiorentina: una ripresa delle origini e delle tradizioni, con il richiamo agli anni ’50 e con la scelta di una data che per Firenze rappresentava il Capodanno prima dell’introduzione del calendario gregoriano. La nuova era, ufficializzata e inaugurata ieri, porterà con sé dunque una nuova immagine per la squadra di Commisso ma resterà pur sempre in simbiosi con le tradizioni della città. E non a caso nella notte di ieri molti punti della città sono stati tinti di viola:

Buon Capodanno Firenze 💜 pic.twitter.com/1MRu3h0zAU — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 26, 2022