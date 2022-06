FOTO – Il nuovo taglio biondo platino di Sottil

In una foto postata sulle stories Instagram, l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha mostrato un nuovo taglio di capelli totalmente biondo platino, sfoggiato durante le sue vacanze. L’esterno gigliato, come il resto dei compagni, è infatti in attesa di fare rientro a Firenze per ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione, ritiro di Moena incluso.

Vedremo un inedito Sottil biondo?