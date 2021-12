FOTO: Il procuratore di Vlahovic va a cena con un ex viola

Un duo insolito si è ritrovato a cena insieme in un locale di Belgrado. Darko Ristic, agente del bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic, ha postato infatti una story su Instagram in compagnia dell’ex portiere viola Sebastian Frey. I due si sono ritrovati con tutta probabilità nel ristorante che promuoveva i vini prodotti dall’ex estremo difensore della Fiorentina.

E chissà se Frey non abbia provato a convincere Ristic a riprendere il discorso del rinnovo di Vlahovic con il club gigliato…!

Di seguito la story originale dell’agente serbo: