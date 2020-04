FOTO: Il ringraziamento delle infermiere a Commisso per gli omaggi di Pasqua

La Fiorentina ha regalato nei giorni scorsi più di 4.500 uova a medici e personale ospedaliero in segno di riconoscenza per i loro sforzi in questo momento di emergenza. Sono arrivati stasera i ringraziamenti direttamente al presidente viola Rocco Commisso dalle quote rosa in azione nelle strutture sanitarie. Di seguito la foto ricondivisa sui canali social della società gigliata:

⚜ Ringraziamento e auguri di Buona Pasqua in ‘rosa’ dal personale Ospedaliero al presidente Rocco Commisso e alla Fiorentina.#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/KnAbtevKdX

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 11, 2020