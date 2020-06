FOTO: Il rosso di Musacchio che magicamente diventa… giallo per Radu. Eppure Badelj ha rischiato la tibia

C’è un episodio molto simile a quello che ha caratterizzato lo scontro tra Radu e Badelj di ieri sera e riguarda proprio la Fiorentina: il 29 settembre scorso a Milano, la squadra viola vinse per 3-1 contro un Milan rimasto in dieci a causa dell’espulsione (comminata post Var dall’arbitro Giacomelli) di Musacchio, reo di aver messo a repentaglio la salute di Ribery con un intervento a gamba tesa. Se vogliamo in quella circostanza lo scontro fu anche meno energico e si trattò di una “pizzicata”, impressa però con la gamba a martello e soprattutto alzata da terra.

Ieri sera invece Radu è andato proprio con tutto il peso del corpo a colpire la tibia di Milan Badelj, rischiando seriamente di provocarne un grave infortunio: ma alla direzione c’era il sig. Fabbri di Ravenna, che senza neanche l’ausilio del Var ha pensato bene di estrarre il giallo, senza alcuna remora. Giudicate voi, se quello del difensore della Lazio non vi sembra un intervento analogo…